Linda, difensore della Svezia e della Juventus Women, ha parlato ai microfoni della Rai. Queste le sue parole:"L’Italia è una squadra ricca di giocatrici di livello soprattutto a centrocampo e davanti. Ho potuto condividere con le mie compagne informazioni sia sulle giocatrici della Juve sia su quelle che ho imparato a conoscere in Serie A. Boattin da avversaria? Per me sarà speciale, ma qui al Mondiale io indosso la maglia della Svezia e lei quella dell’Italia. Sono focalizzata solo su quello. Quando sono stati sorteggiati i gironi eravamo in albergo con la Juve, abbiamo iniziato a scherzare tra italiane e svedesi. Alla fine siamo capitate insieme, non riuscivamo a crederci".