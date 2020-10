Linda Sembrant, nel pre Juve-Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Stiamo bene, sta andando bene in questo periodo, vogliamo mostrare di poter fare meglio in campo e anche nelle performance. Stiamo facendo anche meglio nei risultati, ma il meglio deve ancora venire. La Serie A? E' una grande partita, questa è la partita che mi piace giocare, andiamo a giocare per prenderci i tre punti e per fare anche meglio in termini di performance. Giocare a San Siro? Sensazione speciale giocare lì, ma ci mancano i nostri tifosi, non vediamo l'ora di rivederli".