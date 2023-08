#FIFAWWC | Super Sembrant and Sweden are in the semis!!! pic.twitter.com/9MFEm8RVvi — Juventus Women (@JuventusFCWomen) August 11, 2023

Se per Lineth Beerensteyn e la sua Olanda il sogno è svanito proprio sul più bello, per Lindaè ancora tutto possibile. La giocatrice della, infatti, ha conquistato con la suail pass per la semifinale del, battendo ai quarti il Giappone per 2 a 1: il prossimo appuntamento, ora, sarà con la Spagna. Al difensore sono arrivati anche i complimenti del club bianconero con un post, eccolo qui sotto.