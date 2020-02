A special message from @LindaSembrant after her contract renewal pic.twitter.com/dqEsboEAkK — Juventus FC Women (@JuventusFCWomen) February 21, 2020

Linda, giocatrice della, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club bianconero dopo il rinnovo di contratto per un altro anno, pubblicate sul profilo Twitter ufficiale della Juve Women: "Ciao ragazzi, ho appena rinnovato il mio contratto fino al 2021. Sono molto contenta di giocare in questo club e stare con voi. Continuate a supportarci e ci vediamo in campo. Fino alla fine".