Il difensore della Juventus Women Linda Sembrant è stata convocata dalla Svezia per le prossime sfide. Linda è al rientro dall'infortunio che l'ha colpita lo scorso anno e ha voluto lasciare tramite i suoi profili social un messaggio."Sono estremamente felice di essere tornata. Vedere il mio nome nella lista dopo tutte le ore di lavoro che ci sono volute mi rende orgogliosa. E’ un momento che stavo aspettando e per cui mi sono sforzata durante tutta la riabilitazione. E ora ci sono. 100 giorni prima dell’Europeo Femminile. Non vedo l’ora di incontrare la squadra di nuovo".