18









Testa china per le Women di Rita Guarino. L'annullamento di oggi della Serie A femminile annunciato dopo il Consiglio Federale e confermato dalle parole del presidente Figc Gabriele Gravina, ha tolto alle ragazze bianconere la possibilità di festeggiare un tricolore che con nove punti di vantaggio sulla Fiorentina a sei partite dalla fine stava già prendendo la strada di Torino. Rivolta social, in tanti si sono indignati per la decisione di non dare lo scudetto alla Juve: da "Decisione assurda e ingiusta" a "Siete e sarete sempre le nostre campionesse".



Sfoglia la gallery per vedere tutti i tweet