La gara tra Juventus Women e Lione dei sedicesimi di Champions League in programma il 9 dicembre alle 15, si giocherà all'Allianz Stadium. Sarà la seconda partita per le bianconere in quello stadio, dove il 24 marzo 2019 hanno affrontato la Fiorentina per la prima storica partita allo Stadium. Appuntamento da cerchiare in rosso quindi per tutti i tifosi della Juve, un traguardo importante per le Women anche se lo Stadium, chiaramente, rimarrà a porte chiuse.