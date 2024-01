L'allenatore del Sassuolo femminile Gianpieroha parlato così ai canali ufficiali della società neroverde dopo la gara contro la Juventus Women di ieri."Una partita che andrebbe vista e rivista, un bello spot grazie a noi e alla Juve, eravamo tutti in campo per vincere la partita. Abbiamo perso ma lo spirito deve essere questo, anche la voglia di giocare a calcio. Chi non era in campo incitava le compagne e questo deve accompagnarci fino alla fine, l'intento è chiaro ed è arrivare alla poule Scudetto".