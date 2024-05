Ultima gara stagionale per la Juventus Women. Le bianconere si impongono sul Sassuolo allo stadio Enzo Ricci con qualche birvido. Il risultato finale è di 3-2 per le bianconere. Le nostre pagelle:non impeccabile sulla conclusione di Beccari nel primo tempo, avrebbe potuto favorire Sabatino, subisce due reti.Chiara Beccari non è avversario semplice, ma la francese non si fa superare, una buona gara. Ingenua poi nel trattenere Filangeri concedendo il rigore al Sassuolo- Chiude tutto, protagonista decisamente di un buon primo tempo. Dal 46'6 pochi minuti in questa Serie A, qualche incertezza.Il capitano, leadership e guida della difesa. Si fa ammonire quando Prugna la supera. Dal 59'6 solidità difensiva a cui ormai gli spettatori sono abituati.- Da una sua ripartenza in solitaria si sblocca la gara, poi però si fa ammonire per un intervento pericoloso su Filangeri. Dal 73' Garbino 6 rientra in campo dopo l'infortunio al ginocchio.- Quel gol è da vedere e rivedere, perfetto. Una gara nella media, lotta molto e confeziona l'assist per il tris di Girelli.Ordinata, attenta e difficilmente superabile. Niente male per essere una delle sue prime apparizioni in prima squadra.Ha una media gol incredibile, il suo impatto sul campionato italiano è qualcosa di straordinario. Strapotere, che colpo di Stefano Braghin.Non impeccabile, ma si batte su ogni pallone. Dal 46'5,5 spesso in difficoltà sulle pressioni avversarie.- Assist di tacco, con un pizzico di fortuna, ma contribuisce a sbloccare il match, poi esce silenziosamente dal match.Ancora no, non ci siamo. Fatica nel lavoro spalle alla porta, fatica nell'attacco alla profondità con i tempi giusti. Dal 606,5 il suo colpo di testa è perfetto, quella ripartenza però era da gestire meglio.I blackout continuano, sul doppio vantaggio si concede troppo spazio al Sassuolo, però è l'ultima stagionale con i conti già fatti, è lecito.