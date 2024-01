La Juventus Women allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo contro le neroverdi allenate da Gianpiero Piovani porta a casa i tre punti in extremis grazie alla zampata di Joe Echegini. Le nostre pagelle:- Nel primo tempo con i piedi è poco precisa, poco sicura. Nel secondo tempo si prende un rischio in uscita alta su Sabatino.La sua crescita si vede gara dopo gara, solida, regge bene. Stremata, ha anche i crampi alla fine.Esordio da titolare in Serie A e si trova a duellare con una veterana come Sabatino, la argina bene.Beccari (fino all'infortunio) è tutto meno che un'avversaria facile, fa a sportellate ma se la cava.In fase offensiva si vede decisamente poco, nelle ultime apparizioni sembra meno lucida. Da una sua progressione con il macino però nasce la rete che sblocca la gara.Fa a sportellate in mezzo al campo, con una conclusione fa sporcare i guantoni a Durand.Una delle più vive, spesso incita le compagne alla calma, trascinatrice.La più viva del reparto offensivo. Disputa una buona gara sia nel primo tempo da esterno che nella ripresa da riferimento centrale. Dal 78'7 la sua zampata è decisiva, regala i tre punti alla Juve.Meno incisiva del solito. Nella prima frazione di gara era più nel vivo del gioco poi cala con il passare dei minuti.Due partite quasi perfette, oggi non riesce ad essere cinica ed incisiva.Da riferimento offensivo centrale non rende. Quel tocco con la mano sinistra è l'emblema della sua partita.FIU. Il sospiro di sollievo che tira al triplice fischio del direttore di gara. Tre punti che erano fondamentali per questa Juventus.