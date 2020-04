Cecilia Salvai, difensore della Juve Women, ha scritto su Instagram un messaggio bellissimo: "Io nel destino ci credo sempre un po'. Il 23 per me non è solo un numero di maglia, è una ricorrenza in alcuni dei momenti più importanti della mia vita. Una bussola. Da piccola, quando giocavo nei campi sterrati di Roletto o nel prato di casa, indossavo spesso la divisa del Real Madrid di David Beckham... non serve dire quale numero indossasse un campione come lui. E indovinate quale fu il numero che mi venne assegnato per il mio primo e bellissimo europeo con la #Nazionale Maggiore. Tra l'altro in un modo molto particolare: alla chiamata delle 23 giocatrici che ne avrebbero preso parte, seguí la scelta dei numeri. Io ero la più piccola del gruppo, perciò aspettai che decidessero tutte le altre, prima. Rimasero due numeri, il 17 e il 23 e due di noi, io e Martina Rosucci. La guardai e le dissi: "Potrò mica giocare io con il 17 in difesa?" Qualcosa mi diceva che il 23 era più adatto a me. Mi portò fortuna. Mi trovai a giocare titolare a causa di infortuni vari delle altre centrali. Fu una delle esperienze più belle. E poi il destino ha voluto aggiungere un motivo in più per rendere questo numero ancora più speciale", scrive la giocatrice riferendosi a suo marito nell'ultima parte.



LA RISPOSTA DI ROSUCCI - "Io invece ho sempre deciso di affrontare la fortuna di petto, con scarsi risultati. Scherzo, FORTUNATISSIME ad aver vissuto tutte quante queste esperienze. E tu, fortissima!".