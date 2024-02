Nella giornata di ieri il capitano della Juventus Women Saraha annunciato il suo addio alla maglia della Nazionale. Chi ha condiviso con lei parecchi anni è Ceciliache ha voluto mandare un messaggio tramite i canali della FIGC. Le sue parole:“Il campo ci ha legato davvero tanto…Ci ha spiazzato ma Sara è brava a farci le sorprese. Una decisione del genere non deve essere facile, ma la vedo serena. Rimarrà per sempre unica e insostituibile, e merita tutto il nostro supporto in questi giorni”.