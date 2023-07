La calciatrice della Juve Women, Cecilia Salvai, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa. Di seguito, le parole riprese da L Football.SUL MONDIALE - 'Ho voglia di riprendermi quello che ho perso per gli infortuni passati e sto vivendo al massimo le emozioni di questa opportunità al pari delle mie compagne. Quindi non la prendo come una rivincita personale, ma come l’occasione di condividere con il gruppo qualcosa di importante. Dobbiamo solo tirare fuori il meglio di noi che siamo qui. Il livello tra di noi è molto alto, c’è sana competizione e non vediamo l’ora di esordire'.OBIETTIVI - L’obiettivo principale è superare il girone, ma il sogno di vincere il Mondiale è sicuramente in ognuna di noi, come credo sia normale. Non siamo qui solo per partecipare. La delusione dell’Europeo ci ha segnate, ma anche da queste cadute passa la crescita. Sarà quindi fondamentale iniziare con il piede giusto: a prescindere dalla squadra che si affronta, credo che la prima partita del girone sia la più importante, senza nulla togliere alle altre due. Per concludere, un pensiero sulla giocatrice Megan Rapinoe, statunitense classe 1985, che ha deciso di ritirarsi dopo il Mondiale: “Non ha bisogno di presentazioni e sarebbe per me un grande orgoglio poterla incontrare. Ha una potenza infinita in campo e fuori, è solo un bene che esistano giocatrici e persone come lei'.