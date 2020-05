Cecilia Salvai, difensore delle Women, si racconta in una diretta Instagram: "Mi considero fortunata perché convivo con mio marito e il mio cane, abbiamo sempre trovato qualcosa da fare in questo periodo. In preparatore ci mandava sempre dei programmi di allenamento personalizzati e si preoccupava quotidianamente che li seguissimo". Dalle giovanili al bianconero, Cecilia racconta la sua carriera: "Ho iniziato a 14 anni insieme ai ragazzi, poi sono passata a una squadra solo femminile prima di arrivare al Torino e debuttare in Serie A. Nel 2013 il trasferimento al Verona, dove ho vinto il mio primo scudetto imparando a vivere lontano da casa. E quando è nata la Juventus Women non ho potuto dire di no".



MODELLI E RIPRESA - Sul suo ruolo: "Nasco terzino, poi Cabrini in Nazionale mi ha spostato al centro. Mi ispiro a Chiellini e Bonucci, ma mi rivedo di più in Barzagli". L'anno scorso ha saltato il Mondiale in Francia per infortunio: "Mi è dispiaciuto non esserci, ma bisogna anche sapersi adattare e reagire nel modo giusto. Le ragazze mi hanno regalato grandi gioie facendomi sentire parte del gruppo anche se infortunata". Sulla ripresa del campionato: "Non possiamo viaggiare di pari passo con la Serie A maschile, ma se veniamo messe in condizione di stare in sicurezza, a quel punto si può riprendere. Io vorrei ricomincinare, perché questo blocco ormai sta durando da più di due mesi".