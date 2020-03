Chi l'ha detto che senza campo non si può giocare? In queste giornate complicate a causa del Coronavirus che ci sta costringendo tutti a casa, i social diventano la finestra sul mondo. Dirette, risate, post, storie e... challenge. #Iorestoacasa è la parola d'ordine in ogni famiglia, ma il difensore della Juventus Womennon ha voluto rinunciare alla sua divisa. Maglia, pantaloncini e scarpini. E un messaggio per tutti sul suo profilo Instagram: ". E voi, chi schierate?". L'ospite è il suo cagnolone Julius, anche lui rigorosamente in bianconero.