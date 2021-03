Dopo la sconfitta nella semifinale d'andata di Coppa Italia femminile contro la Roma. In vista di un nuovo impegno in campionato contro la Fiorentina. Il difensore della Juventus Women Cecilia Salvai ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a JTV: "A caldo dopo il ko con le giallorosse eravamo molto dispiaciute, potevamo sfruttare meglio la gara contro una squadra che ci aveva già creato qualche problema in Supercoppa. Dovevamo stare un po' più attente ed evitare gli stessi errori, ma ormai la partita è passata e abbiamo iniziato subito a pensare alla Fiorentina. Sarà un match tosto come sempre, l'importante è concentrarsi sempre sulla sfida successiva".



CONTRO LA FIORENTINA - "Contro di loro è sempre molto combattuta, loro tireranno fuori l'orgoglio perché stanno passando un periodo difficile. Nessuno si aspettava di vederle in questa posizione di classifica (6^ in Serie A, ndr) quindi sicuramente cercheranno di fare risultato in tutti i modi".



CHIUDERE IL DISCORSO SCUDETTO - "I nostri obiettivi li abbiamo ben chiari in testa e cerchiamo di raggiungerli partita dopo partita. Solo così si arriva a vincere campionati e coppe".



VICECAPITANA - "Il gruppo ha sempre fatto la differenza, fin dal primo anno in cui la squadra si era appena formata con giocatrici di diverse provenienze. Anche quest'anno siamo unite e amalgamate! Ogni anno ci sono innesti molto importanti e lo dimostrano certi cambi di lusso che coach Guarino ha a disposizione. Anche questo è un nostro punto di forza".



LINA HURTIG - "La Juve ci fa sentire a casa e se una persona come lei, peraltro introversa e di poche parole, ha scelto la via del club per annunciare questo nuovo arrivo, è un segnale veramente importante. Sono felicissima per lei e per sua moglie, non vediamo l'ora".