In seguito al rinnovo contrattuale con la Juventus Women fino al 2024 Cecilia Salvai ha rilasciato una lunga intervista a JuventusTv. Queste le sue parole:



RINNOVO - "Il giorno del rinnovo per me è sempre stato speciale, non soltanto oggi ma anche le altre volte. Non è mai una cosa scontata, ancor più in un momento del genere dove sto affrontando un infortunio lungo, il secondo. La riconoscenza della società vale ancora di più di quanto dovrebbe valere".



FUTURO - "Anche sta volta ho voglia di rientrare in campo il prima possibile per dare ancora più significato a questo rinnovo. Voglio tornare in campo più forte di prima perchè mi manca giocare con le mie compagne. Penso che per quanto dimostrato in Europa ora si sogna in grande: vogliamo vincere quella coppa lì".



RECUPERO - "Sono soddisfatta, diciamo che il ginocchio mi sta seguendo. L’importante è andare avanti settimana dopo settimana, poi ognuno ha i suoi tempi. Da fuori è tosta, perchè non sai come renderti utile per la tua squadra perchè non puoi sostenere le compagne in maniera concreta. Adesso si avvicinano anche due partite molto difficili ma la squadra ha già dimostrato il suo valore, devono solo compattarsi".