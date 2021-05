Cecilia Salvai, a JTV, ha raccontato l'emozione dello Scudetto.



INFORTUNIO - "Come sto? Stavo meglio prima! Ma è una roba muscolare. A fine stagione ci sta, spero nulla di grave, vedremo nei prossimi giorni".



RECORD - "Siamo tutte un po' strane oggi, non ci rendiamo forse neanche conto di quanto fatto. La partita l'abbiamo chiusa in fretta, dopo un po' si è visto il calo dell'attenzione, dell'adrenalina, anche nella ripresa. Normale, siamo stanche e felici, in questi momenti non esprimiamo tutta la felicità. L'ultima con la coach, qualche saluto, è normale che sia così, ci godiamo questa firma sul capolavoro. L'abbiamo messa e sono orgogliosa della squadra".



GUARINO - "Sì, dedica a lei. Era dentro ognuno di noi, era una motivazione in più in questa giornata. Ho detto alla coach in settimana, gliel'ho detto: ma secondo te ti facciamo perdere l'ultima? La giornata è stata strana anche per lei. Ha fatto tanto, ha costruito questo quadro che rimarrà nelle nostre mura. Le squadre vincenti sono così, bisogna trovare l'equilibrio".