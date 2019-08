sul proprio profilo Instagram ha commentato il rinnovo appena firmato con la Juventus. Ecco le sue parole: "Dopo due anni pieni di emozioni, gioie, vittorie e anche dolori non posso che essere fiera di annunciarvi che continuerò a vestire e difendere i colori bianconeri. La maglia della Juventus significa molto per me. Per quello che con questa casacca cerchiamo di costruire giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento. Per i sacrifici, la condivisione dei trionfi e per la vicinanza che squadra, staff e società mi hanno mostrato dopo il grave infortunio di questa stagione.