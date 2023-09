Cecilia, a Tuttosport, parla così del momento della Juventus Women: "C’è tanta delusione, indossare questa maglia genera sempre aspettative alte e noi giocatrici siamo le prime a saperlo. Siamo ambiziose e quindi l’eliminazione ci ha fatto molto male. Allo stesso tempo, però, sin dal primo allenamento di martedì ho ritrovato una squadra tranquilla e focalizzata sul prossimo obiettivo, l’esordio in campionato. Cosa ci ha detto Montemurro? Che questa eliminazione sarà un bel banco di prova soprattutto a livello personale e che dovrà servire anche per la nostra crescita. Cosa rifarei? Sicuramente non solo i 120’ di gioco. Si poteva fare meglio e l’avversario era alla portata, è vero. Ma se rigiocassimo quella gara tra un mese forse potrebbe finirebbe diversamente: ci sono state tante dinamiche esterne che hanno inciso, a partire dalla ricostruzione del gruppo dopo un’estate condizionata dal Mondiale. La realtà è comunque che non ci sono alibi e nemmeno li vogliamo cercare".