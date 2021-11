Cecilia Salvai presenta Juventus Women-Wolfsburg di Champions League femminile anche ai microfoni di JTV: ​"Stiamo tutte bene ed è una fortuna per il mister, che così perché ha tutta a disposizione. Avrà l’imbarazzo della scelta e siamo pronte. Abbiamo preparato soprattutto noi stesse, è giusto che andiamo in campo per fare noi la partita e la partita è portare a casa i 3 punti"."Sicuramente giocare delle partite contro attaccanti di questo livello è molto stimolante un insegnamento, perché è importante crescere imparando dagli errori. Abbiamo rivisto e analizzato anche la partita col Chelsea, per noi è una fortuna poter affrontare attaccanti del genere e non vediamo l'ora"."Non si può parlare di partita decisiva però ogni gara ha il suo perché e col Wolfsburg sarà fondamentale vincere. Questo è il nostro obiettivo e sarà la nostra intenzione"."Ormai ci stiamo quasi prendendo gusto a giocare qua. Ci sentiamo tanto a casa e i tifosi ci fanno sentire ancora più a casa. L'altra volta hanno risposto davvero alla grande e sono sicura che anche stavolta ce ne saranno tanti. Ci danno veramente una grande mano. Giocare con loro ci dà una spinta in più, è tutta un’altra cosa e ci fanno vivere ancora di più la notte di Champions".