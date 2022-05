Cecilia Salvai, a JTV, parla così prima di Sassuolo-Juve.



SENSAZIONI - "Buone, sono ottimista".



LA CHIAVE - "A dicembre eravamo a +8 dalla seconda, quello è stato fondamentale. Grande girone d'andata, era normale perdere qualcosa nel girone di ritorno. All'andata è stato qualcosa di straordinario, ripetersi sarebbe stato bello ma è normale. Al ritorno è un altro campionato".



PROGRESSO - "Squadra più matura e capace di gestire i momenti difficili. Anche in Coppa si è visto. Nonostante l'andata, eravamo sotto e a noi non andava giù. Poteva andarci bene. Ma tutte vogliamo vincere, abbiamo sempre tanta voglia di uscire dal campo coi 3 punti. La differenza è questa, ci permette di arrivare in giornate come queste a giocarci lo scudetto".



CONDIZIONI - "Sto bene, sono a metà percorso. Tra poco dovrei tornare e sono pronta per la prossima stagione".