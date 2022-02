Sabato alle ore 14.30 laWomen si prepara a giocare una partita che potrebbe rivelarsi decisiva in campionato contro la. Le giallorosse dell'ex tecnico della formazione bianconera Alessandro Spugna sono attese a Vinovo e distano soltanto tre punti dalla capolista Juventus. In mattinata erano state aperte le prenotazioni per l'accesso all'impianto in vista della sfida ma ora tramite i propri canali ufficiali la Vecchia Signora ha comunicato che i posti a disposizione sono terminati.