Come racconta Tuttosport, la serata difemminile ha lasciato il segno."Una serata che ha lasciato il segno. L’imponenza dell’Allianz - scelto per ospitare Juventus-Chelsea di Champions League donne - e i 16.871 presenti hanno impressionato le protagoniste sul campo e gli osservatori esterni. A cominciare dall’Uefa, che sui social ha sottolineato come «sia un record in Italia per una partita Uefa, una cifra mai raggiunta prima dei quarti. E tra le calciatrici sono apparse più colpite le ospiti rispetto alla bianconere, che già avevano giocato davanti a oltre 39.000 persone con la Fiorentina".