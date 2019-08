La Juventus Women si appresta a conoscere il suo destino in Champions League. Domani alle 13.30 si terrà il sorteggio con le bianconere che non essendo testa di serie non rientrano nella parte alta del tabellone. Il pericolo numero 1 è il Lione che non ha solo il Pallone d'Oro Ada Hegerberg in squadra ma ha pure vinto le ultime quattro edizioni della competizione. Wolfsburg, PSG, Barcellona, Bayern, City e Atletico sono le altre big da evitare. Più abbordabili il Brondby (sarebbe una rivincita dopo l'eminazione delle bianconere nella scorsa stagione), il Biik Kazygurt, Glasgow, Twente, Sparta Praga oppure o Zurigo.