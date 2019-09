Tutti con le ragazze! Da mercoledì 4 settembre saranno a disposizione i biglietti per la sfida di andata dei sedicesimi di finale di Champions League femminile tra Juve e Barcellona. I tagliandi, come sempre, saranno gratuiti e si potranno prenotare a partire dal 4 settembre. Qui tutti i dettagli forniti dal sito ufficiale della Juventus:



L’avventura in europea delle Juventus Women sta per iniziare. L’urna di Nyon, qualche settimana fa, ha deciso che le ragazze di Rita Guarino se la dovranno vedere nei sedicesimi di finale con il Barcellona, e l’andata sarà in casa.



Tutto è pronto allo Stadio “Moccagatta” di Alessandria per la partita contro le catalane, in programma mercoledì 11 settembre (fischio d’inizio alle 20.30). Per una sfida così, però, non può e non deve mancare l’apporto dello splendido pubblico bianconero, che sostiene le bianconere da sempre, e che lo scorso marzo ha letteralmente riempito l’Allianz Stadium in occasione di Juve-Fiorentina.



Come in quella occasione, i biglietti per la partita saranno gratuiti, e saranno a disposizione, fino a esaurimento, a partire da mercoledì 4 settembre alle 10 su Sport.Ticketone.it