Una notte per sognare, una notte per diventare grandi. La Juventus Women si presenta in casa del Barcellona, per il ritorno dei sedicesimi di finale della Women's Champions League. Dopo lo 0-2 subito in casa lo scorso 11 settembre, le ragazze di Rita Guarino partono senza dubbio con un piede fuori dalla competizione, contro una tra le squadre più forti d'Europa. Tentar non nuoce, però, e le bianconere vogliono crederci fino alla fine. Il campionato è iniziato al meglio, grazie alle vittorie contro Empoli e Sassuolo, ora c'è un'impresa da tentare a Barcellona.



Fischio d'inizio alle ore 18.30: seguite Barcellona-Juventus Women LIVE su ilBiancoNero.com



LA CRONACA



8' - Ci prova Aluko da fuori: tiro insidioso, palla fuori di poco.



6' - Corner di Cernoia e pallone insidioso in area di rigore, ma il Barcellona spazza.



1' - Inizia la partita. Subito Girelli servita in area da Aluko, ma il tiro è strozzato e facile preda di Panos.



BARCELLONA-JUVENTUS 0-0 LIVE



BARCELLONA (4-3-3): Panos; Torrejon, Van der Gragt, Pereira, Leila; Pereira, Hamraoui, Alexia; Graham, Mariona, Caldentey. All. Cortès.

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin; Galli, Pedersen, Rosucci; Aluko, Cernoia, Girelli. All. Guarino.