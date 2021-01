Attraverso il profilo Twitter della Juventus, Martina Rosucci ha parlato della sua stagione.



BUON INIZIO - "Sono stata davvero contenta perché abbiamo iniziato la stagione in modo convincente. Volevamo finire il campionato, quel titolo era un premio per quello che avevamo fatto fino a quel momento".



DA PICCOLA - "Non ci ho mai pensato da piccola: mi ha trovato, e mi sono ritrovata a vincere. È bello ma tutto quello che ho fatto è stato impegnarmi e vivere giorno per giorno senza pensare al futuro e raggiungere un traguardo ogni giorno. La soddisfazione più grande? Una delle mie più grandi soddisfazioni, dal punto di vista calcistico, è stata quella di aiutare l'Italia a raggiungere i Mondiali dopo 20 anni, far parte di una Juventus appena formata e ad aver vinto insieme alla squadra del mio cuore".



IL GOL PIU' BELLO - "Il più bello credo sia stato il gol contro la Roma ma il più importante è stato il gol contro la Fiorentina. Forse quello era il più bello, non lo so".



ALTERNATIVA - "Quando ero piccola ho sempre voluto fare l'insegnante e lavorare con i bambini".



CON SEMBRANT - "Succede spesso che mi confondano con Linda. Principalmente fuori dal campo e infatti ridiamo molto di questa cosa. Ogni tanto ci chiamiamo gemelle. È qualcosa che ci fa sorridere".