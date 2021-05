Parole al miele di Martina Rosucci verso la compagna della Juventus Women Cristiana Girelli: "Quando non segna devi consolarla - ha detto sul canale Twitch della Juventus - è tanto permalosa come me, ma almeno io mi faccio anche prendere in giro; lei... non ci riesce proprio. Ma ha tanti pregi, è molto buona ed è capace di alleggerire sempre le situazioni pesanti. E' una ragazza carismatica e super sensibile, e ha quel modo di scherzare che fa bene nello spogliatoio".