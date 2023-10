Intervenuta all'evento Lombardia regina del calcio femminile, Martinaha parlato delle prime tappe della sua carriera nel calcio con un accenno anche alla. Ecco il suo racconto: "Ho giocato con i maschi fino a 14 anni, poi ho fatto un anno in Serie D, che era l’Eccellenza di adesso. La D è stata un grande trampolino di lancio per me perché senza la rappresentativa regionale io non sarei andata poi in Nazionale Under 17 e magari nessuno si sarebbe accorto di me. Non c’era ancora la possibilità di fare l’escalation naturale che adesso può fare anche una ragazza, non soltanto un ragazzo. Non ho mai giocato in Primavera, per esempio [...]. Ogni tappa è stata veramente fondamentale per arrivare dove, con un po’ di fortuna, sono arrivata. Senza la D non sarei riuscita ad andare in una società come il Brescia, che a quei tempi era la prima squadra d’Italia e poi alla Juventus, la mia squadra del cuore e della mia città".