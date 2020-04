Il calcio, lo sappiamo, è fermo a causa del Coronavirus. I calciatori e le calciatrici della Juventus e non solo però non si fermano. Anche stando in casa, infatti, continuano i propri allenamenti in attesa della ripresa dei rispettivi campionati. Così ha fatto anche, il centrocampista della Juventus Women, Martina Rosucci, che però ha postato su Instagram una foto con la maglia bianconera: "Non molliamo Italian​i! Mi manchi Vecchia Signora". Un dichiarazione d'amore anche per la Juventus.