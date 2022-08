Martinaha parlato ai microfoni di Sky durante la consueta amichevole di Villar Perosa. Queste le sue parole:"Per me essere qui da tifosa è. Non sono mai venuta qui, mi fa sentire ancora di più l'appartenenza a questa società vedere i nostri trofei qui. La scorsa stagione è stata super positiva, in Italia abbiamo vinto tutto, in Europa abbiamo sfiorato una semifinale. Vogliamo confermarci e fare qualcosa in più".? Una cicatrice profonda che è giusto tenere dentro di noi, non va abbandonata perchè non si deve ripetere. I primi giorni sono stati die ora vogliamo ricominciare e abbiamo un grande desiderio di rivalsa".