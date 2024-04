Unisciti a noi per rimanere sempre aggiornato sul mondo Juve con le pagine social de IlBianconero

La Juventus Women ospite allo stadio Tre Fontane di Roma, una gara in cui succede letteralmente di tutto ma si conclude con una sconfitta per 2-1. A Pilgrim ha risposto la solita Cristiana Girelli ma a chiudere le pratiche è stata Viens. Queste le nostre pagelle:Si fa sorprendere sul gol di Pilgrim dall'attaccante sul suo palo facendosi prendere in contro tempo. Poteva fare di più. Brava in scivolata nella ripresa a rimediare all'errore di Calligaris. Sul gol di Viens ha qualche colpa...Torna terzino dopo essere stata incoronata "tra i migliori centrali in Italia". Dal 75'S.V.- Una chiusura buona su Giacinti è veramente impeccabile. Qualche volta però è in difficoltà.In difficoltà, il gol del vantaggio ne è la dimostrazione quando si fa superare con estrema facilità da Pilgrim. Un retropassaggio cortissimo a PPM che poteva costare caro, per nulla in partita. Per non parlare della trattenuta su Viens...Cresce. Recupera tanti palloni.- Ci si chiede come possa giocare questa Juventus senza di lei in mezzo al campo. Protagonista di una buona gara, lotta su ogni pallone e con ogni avversaria. Poi confeziona l'assist al bacio per il pareggio di Girelli. Dal 59'5 perde un pallone sanguinoso e fa ripartire niente meno che Haavi in velocità, poteva costare decisamente caro.Luci e ombre. Momenti di calma e lucidità e momenti di confusioneLa grande ex. Nel primo tempo recupera e mette in mezzo un pallone impossibile scontrandosi contro la rete di fondo campo. Si sacrifica tanto, una gara nel complesso sufficiente. Dal 59'4 che follia. Una giocatrice con la sua esperienza che in nemmeno mezz'ora si fa espellere, incredibile.Il piglio è, come sempre quello giusto. Pronti, via e si scontra con Linari, poi lentamente esce dalla gara. Dal 83'S.V.Anche oggi, come sempre, egoista, sembra una contro figura.Sacrificio è la parola d'ordine della sua gara. Esattamente come "è sempre lei" quando esegue quel taglio perfetto e supera Ceasar. Dal 75' Cantore S.V.La Juventus parte demotivata, la Roma domina in lungo e in largo il campo per la prima mezz'ora. Facile dirlo con il senno di poi, ma i cambi inducono la Juve alla sconfitta. Male. Serviva solo un punto per la Champions.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!