Una gara dal sapore speciale come tutti i big match. Il primo tempo si è concluso con la Roma in vantaggio grazie al rigore trasformato da Manuela Giugliano. Nella ripresa è la Roma a dilagare, prima con Viens e Linari, ad accorciare ci ha provato Thomas. Queste le nostre pagelle.Spiazzata da Giugliano dagli undici metri. Nonostante le tre reti subite tiene a galla la Juve.Ci mette sempre grinta. Nel primo tempo la prima conclusione verso la porta è la sua.Duella con Viens ma non si fa mai spaventare. Chiude bene in più occasioni. Questo però non basta.Dopo la pessima prestazione contro la Fiorentina sembrava potesse riscattarsi.Poi si perde in marcatura Viens sul secondo gol giallorosso.Capitano. Non impeccabile, ma è la dose di grinta che serve per provarci.Sempre una delle migliori, non perde mai la palla e si propone spesso. Quando tutto sembra affondare, lei ci prova ancora.Qualche errore di troppo, in mezzo al campo però è sempre una guerriera. Prova a suonare la carica con una conclusione dalla lunga distanza ma certamente non basta.- Una delle poche a proporsi sempre, non impeccabile tecnicamente ma è la mentalità a fare la differenza. Dal 60'perde troppi palloni, non riesce ad incidere quanto si sperava.Sembra un motore a diesel, ci impiega quasi tutta la prima frazione ad entrare nei ritmi di gara. Dal 71'con il suo sinistro stava per andare a segno, palla che scorre, entra bene in gara.Che ingenuità. Quello sgambetto in area di rigore a Benedetta Glionna. Poi ha l'occasione di farsi perdonare ma calcia male, la peggiore in campo. Dal 71'mette grinta, fa ammonire Kumagai e urla: "Dai ragazze dai ragazze. C'è ancora tempo", è questo quello che serviva.Esordio da titolare con la maglia della Juventus. Si rende pericolosa con una conclusione di destro che impegna Ceasar, poco altro. Dal 78'S.V.La sua Juve non è sembrata in grado di mettere in difficoltà questa Roma. Se si vuole credere nello Scudetto serve decisamente un'altra marcia ma soprattutto un altro atteggiamento. Oggi mangiare la mela nei primi minuti di gara non è bastato.