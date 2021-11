ANDREA DA TRIPLETTA - La tripletta messa a segno ieri è la seconda stagionale di Andrea Staskova (la prima contro il Kamenica Sasa in Champions League), ed è anche la seconda in Coppa Italia dopo quella contro l'Empoli nel 2019/20.VITTORIA LARGA - L'8-1 rifilato alla Roma Calcio Femminile è la terza vittoria più larga della storia delle Juventus Women in Coppa Italia dopo il 13-0 al Torino e l'8-0 nel ritorno dello stesso turno, nel 2017/18.BONFA – HURTIG - Come nello scorso weekend contro la Lazio, Hurtig ha segnato su assist di Bonfantini e poi offerto alla numero 22 l'assist per il suo gol.STASKOVA 30 - Andrea ha segnato il trentesimo gol con la maglia delle Juventus Women. Meglio di lei solo Girelli (67), Bonansea (60) e Caruso (32).400 - La terza rete di Staskova è stata la quattrocentesima nella storia delle Juventus Women.