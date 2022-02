La centrocampista dell'Empoli Cecilia Prugna ieri è stata autrice della rete che ha permesso all'Empoli di sconfiggere la Juventus. Queste le sue parole al termine del match:



IMPRESA- "Finalmente raccogliamo tantissimo, è inaspettato perché la Juve è la squadra da battere. Farlo qua nel nostro stadio e davanti ai nostri tifosi è indescrivibile. Siamo davvero contente."



GRUPPO- "Una vittoria che ci prendiamo tutte insieme siamo state brave ad essere unite e compatte. Tanto cuore ci ha permesso di portare a casa il risultato".



GOL- "È stato la ciliegina di un ottimo lavoro di squadra, volevo solo che la palla finisse in rete ed è stato indescrivibile. Faccio i complimenti alla mia squadra, allo staff e ai tifosi. Per me è un punto di partenza, è un campionato apertissimo e dobbiamo avere la testa giusta".