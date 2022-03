Aurora Galli, quattro stagioni con la Juventus, quattro Scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppa Italiana, il numero 4 sulle spalle. In estate in trasferimento all'Everton in Inghilterra. Nella serata di ieri nella sfida contro l'Aston Villa per la ex centrocampista della Juventus è arrivata la prima rete con la maglia delle Toffees.