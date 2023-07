Intervenuta ai canali ufficiali del Milan, l’ex calciatrice della Juve Women, Staskova, ha parlato del suo passato in bianconero.‘Penso di essere cresciuta molto qui in Italia. Sono qui da tre anni, penso mi abbia aiutata a migliorare e fare nuove esperienze in questo campionato. Anche giocare in Spagna mi ha aiutato, ho conosciuto uno stile di gioco diverso e farò del mio meglio per dimostrarlo sul campo. Penso di essere cresciuta molto sotto più punti di vista, sia come mentalità sia come giocatrice, mi sento più sicura in campo’.