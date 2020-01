#JuventusWomen | Una splendida notizia per la nostra #Under19.



Oggi è tornata in campo Lorenza Scarpelli

Bentornatapic.twitter.com/hMuSKthWkj — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) January 26, 2020

, classe 2001, è tornata oggi in campo con la maglia della Juventus Primavera dopo la rottura del legamento crociato che l'ha tenuta lontana dai campi negli ultimi mesi. Doppio successo, quindi, che si aggiunge al 5 a 0 delle U19 rifilato al Riozzese, con Scarpelli che è subentrata al 69' per ​Gianesin. Ecco il messaggio che la Juventus le ha voluto riservare per il bentornata in campo: "Una splendida notizia per la nostra U19!".