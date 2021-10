La Juventus Women oggi ha rivolto l'in bocca al lupo alle proprie giocatrici impegnate nelle partite con le rispettive nazionali. Ci sono delle qualificazioni mondiali da portare avanti, e tante bianconere sono state convocate. Come, che con la Finlandia affronta la Georgia. O l'accoppiata della Danimarca formata daE per completare il quadro nordico,con la Svezia è impegnata contro l'Irlanda. Tanta Juve in giro per l'Europa, da seguire e sostenere in attesa del ritorno alle competizioni per club.