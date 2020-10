Si torna in campo. ​Coach Rita Guarino guida la sua Juve Women sul campo del Pink Bari, partita valida per la 6^ giornata della Serie A femminile. C'è da proseguire la striscia di 5 vittorie in altrettante gare di campionato. ​Calcio d'inizio previsto alle 14.30.



45' - SI chiude senza recupero la prima frazione di gioco! Juventus dominante, che oltre ai tre gol crea e diverte.



35' - TRIS DELLA JUVE! Poche parole per descrivere una tale bellezza per gli occhi. Punizione per le bianconere, Cernoia si presenta sul pallone e dipinge una traiettoria spettacolare



28' - Occasione Juve! Batti e ribatti in area di rigore della Pink Bari su calcio d'angolo, Caruso sbatte sulla difesa, palla sui piedi di Bonansea che spara alto



24' - RADDOPPIA GIRELLI! Salvai pesca in fascia Hyyrynen​ con un bellissimo lancio, la bianconera si invola e la mette in mezzo per Girelli, che a porta spalancata non può sbagliare



14' - LA SBLOCA CARUSO! Sugli sviluppi del calcio d'angolo, il portiere della Pink Bari respinge addosso a Caruso, che controlla di coscia e spara nell'angolino basso. Juve Women avanti!.



14' - La squadra di Guarino manovra bene al limite dell'area avversaria, imbeccando Bonansea che guadagna un calcio d'angolo



12'- Salvai ci prova dalla distanza, tutto facile per il portiere



9' - Colpo di testa di Boattin, debole che si spegne tra le mani di Myllyoja



2' - Pronti e via, Cernoia serpeggia in area di rigore, lascia sul punto un difensore e colpisce il palo! Prima occasione per le bianconere subito propositive



1' - Calcio d'inizio!



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Pink Bari: Myllyoja; Mascia, Marrone, Piro, Novellino, Ketis, Helmvall, Sule, Silvioni, Ceci, Soro. All. Mitola.​



Juve Women (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen, Salvai, Sembrant, Boattin; Caruso, Galli, Zamanian; Bonansea, Girelli, Cernoia. All. Guarino. A disp: Bacic, Arcangeli, Giai, Maria Alves, Hurtig, Pedersen, Lundorf, Staskova, Rosucci.