Il portiere francese della Juventus Women Pauline Peyraud-Magnin ha presentato ai microfoni di JuventusTv la sfida in programma questa sera alle ore 21 conto il Lione. Queste le sue parole:



TORNARE IN FRANCIA - "Sono davvero contenta di tornarci. Soprattutto a Lione: è la città dove sono nata. Ad affrontare la squadra che mi ha lanciato e nella quale ho giocato per molti anni. Provo qualcosa di forte perché oggi la mia famiglia e i miei amici saranno allo stadio, a fare il tifo per me. Secondo me è qualcosa che fa la differenza".



VERSO IL LIONE - "Ci siamo preparate come facciamo da inizio anno. Abbiamo lavorato molto con l’allenatore e con tutto lo staff. Siamo cresciuti tutti insieme. Oggi arriviamo qui, in questo bellissimo stadio. Questa secondo me è la dimostrazione che il lavoro paga".



PARTITA - "Sarà una bella partita per entrambe. Spero però che vinceremo noi".



LIONE - "Non le conosco così bene perché ho lasciato il Lione molto tempo fa. Guardo i video, come le altre. Ma una partita dura 90 minuti, non si sa mai cosa può succedere".



QUALIFICAZIONE - "Per me è importante fare una buona partita. Giocare bene e da squadra".



STORICHE - "Prima di tutto pensiamo a oggi, non mettiamo il carro davanti ai buoi. Prima giochiamo la partita, poi tireremo le somme. Pensiamo ad una cosa alla volta".