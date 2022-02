Il portiere della Juventus Women Pauline Peyraud-Magnin è stata convocata dalla Nazionale francese in vista del Tournoi De France. La numero 16 della Vecchia Signora difenderà la porta della sua nazionale il 16 febbraio alle ore 21.10 nella sfida contro la Finlandia che si disputerà a Le Havre. Successivamente scenderà in campo il 19 febbraio a Caen sfidando alle 21.10 il Brasile. L'ultima sfida in programma è il 22 febbraio contro i Paesi Bassi alle 21.10 nuovamente a Le Havre. Oltre alla numero 16 bianconera tra i pali della Francia sono stante convocate Chiavas e Durand.