Termina in semifinale l'avventura delle bianconere Linda, Linae Amandaagli Europei di calcio femminile in corso in Inghilterra. Ladi Peter Gerhardsson, infatti, è stata duramente sconfitta 4-0 dalle padroni di casa: un match senza appello, con reti di Mead, Bronze, Russo e Kirby. Per le Juventus Women resta in corsa, dunque, soltanto, che domani sfiderà con la sua Francia la Germania.