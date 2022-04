L'eliminazione certamente brucia ancora, ma bastano un paio di numeri per far capire la portata dell'impresa della Juventus Women in Champions League. Come sottolinea il sito ufficiale del club, quella contro il Lione è stata infatti la prima sconfitta delle bianconere in questa edizione del torneo. Prima del ritorno dei quarti di finale, le ragazze avevano vinto in casa di Vllaznia, Wolfsburg e Servette, e pareggiato a Londra contro il Chelsea.

Da rimarcare anche i numeri delle avversarie sfidate ieri: al Groupama Stadium il Lione ha giocato la 120esima partita della sua storia in UWCL, mentre per la Juve si è trattato appena della 18esima, di cui 12 disputate in questa stagione.