L'ex calciatrice della Juventus Eniola Aluko ha pubblicato una foto sulle proprie storie Instagram in cui si riapre l'ultima parentesi della sua carriera calcistica, chiusa nei mesi scorsi, con la Juventus: "Magliette familiari" scrive come didascalia alla foto che ritrae infatti la casacca bianconera. Gli scalpori per le sue dichiarazioni contro Torino sembrano ormai il passato, nella vita della calciatrice, attualmente svincolata.