Attraverso un post condiviso sul suo account Instagram, la calciatrice della Juve Women Sofie Pedersen ha manifestato la sua gratitudine per essere approdata in bianconero.'Sono orgogliosa di essere entrata a far parte della storia della Juventus avendo giocato 100 partite. È un onore far parte del Juventus museo. ️️ Sono anche felice di vedere tanti tifosi all’evento. Grazie mille'.