La calciatrice delle Juventus Women Sofie Pedersen ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero. Ecco le sue parole:- "Sicuramente c'è ancora una bambina dentro di me, amo giocare con la palla, è davvero il gioco migliore del mondo. Penso che quella bambina sarebbe orgogliosa adesso, anche se penso che a quel tempo volesse soltanto divertirsi e non avesse ancora realizzato ciò che il calcio può dare e le possibilità che abbiamo nel calcio femminile in questo momento".- "Ho tre valori: il primo è il duro lavoro, fuori e dentro il campo. Il secondo valore è essere coraggiosa: in campo voglio essere una persona che vuole la palla anche se siamo sotto pressione. L'ultimo valore è quello di essere una persona che contribuisce ad aiutare gli altri".- "Mi sento molto bene ad essere un modello, la mia carriera non è solo per me stessa, ma può aiutare anche gli altri. Dico sempre alle ragazze: sognate in grande, lavorate duro e siate concentrate".