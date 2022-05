La centrocampista della Juventus Women Sofie Junge Pedersen ha parlato a JuventusTv dopo il rinnovo contrattuale fino al 2023. Queste le sue parole:



RINNOVO - "Questo rinnovo significa tanto per me. La società ha creduto molto in me e qui sono sempre stata bene. Sono contenta di poter restare qui ancora un anno".



CRESCITA - "Penso di essere cresciuta tanto in questi tre anni e mezzo. Ci sono degli aspetti del calcio italiano che ho incorporato nel mio modo di giocare. Mi piace molto lo spirito di lottare fino alla fine. Credo che molti paesi possano imparare da questo spirito tipicamente italiano. Spero di poterlo fare mio anche in futuro".



MOMENTO PIÙ BELLO - "Ce ne sono molti. Sicuramente è stato speciale segnare l’unico gol nella prima partita all’Allianz Stadium. Da allora però abbiamo vissuto tante belle esperienze, mi viene in mente la Women’s Champions League, in particolare in questa stagione. Ogni trofeo è stato speciale per me".



OBIETTIVI - "Obiettivi? Il mio, che penso coincida con quello della squadra, è quello di migliorare sempre. Di anno in anno siamo cresciute. I tifosi? Voglio dire a loro che è sempre speciale vederli riempire le tribune in ogni parte d’Italia. Ci tengo a ringraziarli e spero che continueremo a vederli".