La giocatrice della Juventus Womenha parlato ai canali ufficiali della Juventus: "Ho tre lavori: il lavoro duro, che cerco di fare dentro e fuori dal campo, il coraggio, perché in campo voglio il pallone tra i piedi anche se sono pressata, e l'essere una persona che aiuta gli altri. Mi fa piacere essere un modello, quello che faccio ogni giorno è anche per aiutare gli altri. Alle ragazze dico sempre di sognare in grande, di rimanere concentrate e lavorare duramente. Perché nel calcio c'è tanto da guadagnare".